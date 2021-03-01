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سلطنة عمان تعلن عن إغلاق جزئي اعتبارا من الخميس المقبل

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
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قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من مساء يوم الخميس 4 مارس 2021 حتى صباح يوم السبت 20 مارس 2021م.

وأفادة وكالة الأنباء العمانية، بأن الاجتماع الذي ترأسه برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، استقر على أن يشمل الإغلاق المُشار إليه المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحيّة إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل.

واستثنى القرار محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة من الإغلاق.

وفي سياق تطبيق وزارة التربية والتعليم منهجية التعليم المدمج، أقرت اللجنة استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بعد خلال الفترة من يوم الأحد 7 مارس 2021م، وحتى يوم الخميس11 مارس 2021م، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة.

وشدّدت اللجنة على خطورة هذه المرحلة التي ينتشر فيها هذا المرض على المستويين المحلّي والعالمي، داعية إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وحماية جميع أفراد أسرهم ومجتمعهم، خصوصًا كبار السنّ والأطفال وذوي الأمراض المزمنة.

كما دعت اللجنة العليا الجميع إلى تجنّب إقامة التجمّعات التي ثبت علميًا تسببها في تفشّي العدوى بشكل واسعٍ وخطيرٍ في أوساط المجتمع.

واستعرضت اللجنة الوضع الوبائي لمرض كورونا (كوفيد19) على المستوى الدولي الذي تشهد فيه العديد من دول العالم تسجيلَ ارتفاعٍ حادٍ في عدد الإصابات والوفيّات، ويُعزى بعضٌ من هذا الانتشار إلى وجود سلالات الفيروس المتحورة سريعة الانتشار.

أما على المستوى المحلّي فقد أوضح تحليل بيانات الوضع الوبائي زيادةً في أعداد المنومين في كافة أنحاء السلطنة، إذ سجلت عددٌ من المحافظات مستويات تنويم عالية تجاوزت مؤشر الخطورة مما انعكس سلبًا على المستوى الوطني الذي تجاوز مؤشر الخطورة كذلك.

وكشفت البيانات عن ارتفاعٍ مُقلِقٍ في عدد الحالات المرتبطة بالسفر، خصوصًا في ضوء الانتشار العالمي للمرض في دول المغادرة وعدم توفر بيانات عن الوضعِ، وخاصة السلالات الجديدة، في عددٍ آخر منها.

وتشير البيانات كذلك إلى تسجيل حالاتٍ مؤكدةٍ مخبريًّا للإصابة بالسلالات المتحورة ومن ضمنها سلالة جنوب أفريقيا، مُرتبطةٍ بوجود بؤرِ تفشٍّ في مواقع عدّة في عدد من محافظات السلطنة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

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سلطنة عمان سلالة جنوب افريقيا الفيروس المتحور السلالات الجديدة الاغلاق الشامل الاغلاق الجزئي

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