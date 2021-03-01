Advertisements

جولة جديدة من الصراع في الدوري الإيطالي

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تقام الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، وسط مساعي إنتر ميلان لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة وتعزيز صدارته للترتيب، وذلك عندما يحل ضيفا على بارما في آخر مواجهات الجولة.

ونجح النيراتزوري في تحقيق الفوز في الـ5 جولات الأخيرة، وآخرها بالأمس على جنوى بنتيجة (3-0) في الجولة الـ24، ويأمل الفريق تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي مواصلة الانتصارات بالفوز على بارما الذي يعاني هذا الموسم، حيث يقبع في المركز قبل الأخير بعد تلقيه الخسارة في 13 مباراة مقابل التعادل في 9 والفوز في اثنتين فقط.

وسيواصل أيضا مهاجم الفريق روميلو لوكاكو ملاحقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في صدارة ترتيب هدافي المسابقة، حيث يمتلك الأخير في رصيده 19 هدفا هذا الموسم بينما يأتي خلفه البلجيكي برصيد 18 هدفا.

وعلى جانب آخر، سيسعى البيانكونيري للحاق بصراع المقدمة واستعادة نتائجه الجيدة وذلك بعد أن تعادل في الجولة الماضية أمام هيلاس فيرونا بهدف لمثله.

وسيستضيف اليوفي سبيزيا يوم الثلاثاء في مباراة سيسعى خلالها لتحقيق الفوز في البروفة قبل الأخيرة لمواجهة بورتو في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بعد أن خسر ذهابا خارج الديار بنتيجة (1-2).

ويحتل "السيدة العجوز" حاليا المركز الثالث برصيد 46 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المتصدر، الإنتر، و6 نقاط عن الوصيف، الميلان.

وسيسعى أيضا روما لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام ميلان عندما يحل ضيفا على فيورنتينا -الذي هُزم في الجولة الماضية هو الآخر على يد أودينيزي- يوم الأربعاء المقبل.

وهناك منافسة حالية بين الذئاب (المركز الخامس برصيد 44 نقطة) مع كل من نابولي، صاحب المركز السادس (43 نقطة)، ولاتسيو (المركز السابع 43 نقطة) على دخول المراكز المؤهلة للنسخة المقبلة من دوري الأبطال، حيث يحتل أتالانتا حاليا المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

ويعول روما على تعثر أتالانتا في هذه الجولة إلا أنه أمر صعب بعض الشيء نظرا لأن الأخير سيستضيف كروتوني، متذيل الترتيب، وبهذا ستصب المواجهة في صالحه.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ 39 دقيقة

سالاس يفاجئ الزمالك بتشكيل ناري لوادي دجلة

منذ 12 دقيقة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

مرشح برشلونة يكشف عن المدرب المحتمل لقيادة الفريق حال نجاحه

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستهدف التعاقد مع قناص الأهلي السابق

منذ ساعة و 13 دقيقة

أزمة في ملعب السلام بسبب قناة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

02:34 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:08 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

04:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات