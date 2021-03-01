جولة جديدة من الصراع في الدوري الإيطالي

تقام الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، وسط مساعي إنتر ميلان لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة وتعزيز صدارته للترتيب، وذلك عندما يحل ضيفا على بارما في آخر مواجهات الجولة.





ونجح النيراتزوري في تحقيق الفوز في الـ5 جولات الأخيرة، وآخرها بالأمس على جنوى بنتيجة (3-0) في الجولة الـ24، ويأمل الفريق تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي مواصلة الانتصارات بالفوز على بارما الذي يعاني هذا الموسم، حيث يقبع في المركز قبل الأخير بعد تلقيه الخسارة في 13 مباراة مقابل التعادل في 9 والفوز في اثنتين فقط.





وسيواصل أيضا مهاجم الفريق روميلو لوكاكو ملاحقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في صدارة ترتيب هدافي المسابقة، حيث يمتلك الأخير في رصيده 19 هدفا هذا الموسم بينما يأتي خلفه البلجيكي برصيد 18 هدفا.





وعلى جانب آخر، سيسعى البيانكونيري للحاق بصراع المقدمة واستعادة نتائجه الجيدة وذلك بعد أن تعادل في الجولة الماضية أمام هيلاس فيرونا بهدف لمثله.





وسيستضيف اليوفي سبيزيا يوم الثلاثاء في مباراة سيسعى خلالها لتحقيق الفوز في البروفة قبل الأخيرة لمواجهة بورتو في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بعد أن خسر ذهابا خارج الديار بنتيجة (1-2).





ويحتل "السيدة العجوز" حاليا المركز الثالث برصيد 46 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المتصدر، الإنتر، و6 نقاط عن الوصيف، الميلان.





وسيسعى أيضا روما لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام ميلان عندما يحل ضيفا على فيورنتينا -الذي هُزم في الجولة الماضية هو الآخر على يد أودينيزي- يوم الأربعاء المقبل.





وهناك منافسة حالية بين الذئاب (المركز الخامس برصيد 44 نقطة) مع كل من نابولي، صاحب المركز السادس (43 نقطة)، ولاتسيو (المركز السابع 43 نقطة) على دخول المراكز المؤهلة للنسخة المقبلة من دوري الأبطال، حيث يحتل أتالانتا حاليا المركز الرابع برصيد 46 نقطة.



