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"عمل كماشة عليا".. عادل إمام مطلوب على جوجل بسبب يسرا

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:08 م
عادل إمام
عادل إمام
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يسرا:  رفضت أنا وعادل إمام شراء متر الأرض بـ25 قرش في العجمي

تصدر الفنان عادل إمام ترنيد محرك البحث الأشهر "جوجل"، عقب ظهور يسرا في برنامج "سهرانين"، وإفصاحها العديد من المواقف التي جمعتها بالزعيم.

عادل إمام يتصدر جوجل

وأعربت يسرا خلال ظهورها ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه النجم امير كرار، عن سعادتها البالغة بجميع أعماله مع الزعيم عادل إمام مؤكدةً حبها الشديد له وللعمل معه.

مواقف عادل إمام ويسرا

وقالت يسرا إن هناك العديد من المواقف التي جمعتها بالنجم عادل إمام والتي تدل على مدى تقديرها الشديد وحبها له، لتفصح عن الكثير بشأن علاقتهما.

روح عادل إمام

وأوضحت يسرا أن النجم عادل إمام يتمتع بروح جميلة وطيبة، تجعل كل من يعملون معه سعداء، مؤكدةً أنه يعرف الجميع بالاسم، وينادي عليهم ويضحك معهم، ليخلق جواً من الحب والمرح.

عادل إمام يجبر يسرا على العمل معه

وكشفت يسرا اعتذارها عن بعض الأعمال بسبب اتصال عادل إمام بها وطلبه منها مشاركته في أحد الأفلام، وقالت إنه في فيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة"، طلب منها أن تحضر شنطتها وتسافر لموقع التصوير.

أعمال عادل إمام ويسرا

ولفتت يسرا إلى انها عملت مع عادل إمام في عمارة يعقوبيان بعدما كانت ترفض الظهور في 5 مشاهد فقط لكنه قال لها: "خليكي جدعة واعملي معانا خمس مشاهد.. واقري الورق"، لتقرر الموافقة فيما بعد.

قيمة عادل إمام

وقالت يسرا إن عادل إمام عندما يشعر بأنه قام بتأدية مشهد على اكمل وجه، يرفض إغعادته مرة أخرى، بينما لا يقبل أن يمرر مشهداً حال شعوره بأنه لم يؤديه على أكمل وجه.

مفاجأة بين عادل إمام ويسرا

وفجرت يسرا مفاجأة حدثت بينها وبين عادل إمام حيث كانا يصورا فيلم "الإنسان يعيش لمرة واحدة"، وقالت حينها عرض علينا شراء قطعة الأرض مقابل 25 قرش، لكننا رفضنا، لأنها كانت منطقة لا يوجد بها شخص حينها.

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