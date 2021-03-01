طرق التسجيل لطلب لقاح كورونا "سينوفارم" عبر لينك موقع وزارة الصحة من هنا

تصدر موقع وزارة الصحة المصرية مؤشرات بحث جوجل خلال اليومين الماضيين، حيث أعلنت الوزارة عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بتسجيل بيانات المواطنين، لطلب لقاح فيروس كورونا والحصول عليه، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية طرق التسجيل لطلب لقاح كورونا عبر لينك موقع وزارة الصحة.





لتسجيل لطلب لقاح كورونا





وفي التفاصيل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، كما يمكنك حجز لقاح كورونا بالتزامن مع بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الأولى للقاح سينوفارم الصيني بالأمس.





من هنا ادخل على رابط تسجيل تسجيل لقاح كورونا





شروط التسجيل لطلب لقاح كورونا





وبعد ذلك، سيتم طرح ثلاث اختيارات إما العاملين في القطاع الطبي أم أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفائت العمرية كبار السن بدون أمراض مزمنة





من التحذيرات التي وضعتها الوزارة عبر موقعها:





لمن هو أقل من الـ 18 عام، لا يسمح له التسجيل لطلب لقاح كورونا .





على العاملين في القطاع الطبي إحضار ما يثبت طبيعة العمل مثل، كارنية النقابة أو بيان حالة وظيفية أو خطاب من جهة العمل.













وقد صرحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بأن الوزارة انتهت من تخصيص 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية.

كما سيتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مؤكدة أنه مع الحصول على دفعات متتالية من لقاح فيروس كورونا سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.





وقالت "زايد"، إن لقاح "سينوفارم" حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، وأثبت فاعلية بنسبة 86٪ في الوقاية من فيروس كورونا، و99٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.





وأشارت إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وضعت أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات "سينوفارم، سينوفاك واسترازينيكا".





الأشخاص الممنوعون من تلقي لقاح كورونا





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