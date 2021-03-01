Advertisements

طرق التسجيل لطلب لقاح كورونا "سينوفارم" عبر لينك موقع وزارة الصحة من هنا

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:13 م
لقاح كورونا سينوفارم - صورة أرشيفية
لقاح كورونا "سينوفارم" - صورة أرشيفية
Advertisements
تصدر موقع وزارة الصحة المصرية مؤشرات بحث جوجل خلال اليومين الماضيين، حيث أعلنت الوزارة عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بتسجيل بيانات المواطنين، لطلب لقاح فيروس كورونا والحصول عليه، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية طرق التسجيل لطلب لقاح كورونا عبر لينك موقع وزارة الصحة.

لتسجيل لطلب لقاح كورونا

وفي التفاصيل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات  الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، كما يمكنك حجز لقاح كورونا بالتزامن مع بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الأولى للقاح سينوفارم الصيني بالأمس.

ادخل على رابط تسجيل تسجيل لقاح كورونا من هنا

شروط التسجيل لطلب لقاح كورونا

وبعد ذلك، سيتم طرح ثلاث اختيارات إما العاملين في القطاع الطبي أم أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفائت العمرية كبار السن بدون أمراض مزمنة

من التحذيرات التي وضعتها الوزارة عبر موقعها:

لمن هو أقل من الـ 18 عام، لا يسمح له التسجيل لطلب لقاح كورونا.

على العاملين في القطاع الطبي إحضار ما يثبت طبيعة العمل مثل، كارنية النقابة أو بيان حالة وظيفية أو خطاب من جهة العمل.



وقد صرحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بأن الوزارة انتهت من تخصيص 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية.
 
كما سيتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مؤكدة أنه مع الحصول على دفعات متتالية من لقاح فيروس كورونا سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.

وقالت "زايد"، إن لقاح "سينوفارم" حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، وأثبت فاعلية بنسبة 86٪ في الوقاية من فيروس كورونا، و99٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأشارت إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وضعت أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات "سينوفارم، سينوفاك واسترازينيكا".

الأشخاص الممنوعون من تلقي لقاح كورونا

\
طرق التسجيل لطلب لقاح كورونا "سينوفارم" عبر لينك موقع وزارة الصحة من هنا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة المصرية موقع لقاح كورونا موقع الصحة سينوفارم حمله التطعيم حجز لقاح كورونا حجز اللقاح توزيع اللقاح تلقى اللقاح تسجيل لقاح كورونا اللقاح الصينى الجرعه الاولى

أخبار تهمك

سالاس يفاجئ الزمالك بتشكيل ناري لوادي دجلة

منذ 14 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع قناص الأهلي السابق

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ ساعتين

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

أزمة في ملعب السلام بسبب قناة الزمالك

منذ نصف ساعة

مرشح برشلونة يكشف عن المدرب المحتمل لقيادة الفريق حال نجاحه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سينوفارم.. كيف ستقدم مصر اللقاح الصيني للمصريين؟

بعد انضمام "سينوفاك" للاستخدام الطارئ.. قائمة لقاحات كورونا التي توفرها مصر

تفاصيل شحنات لقاحات كورونا التي حصلت عليها مصر

تعرف على لقاح (سينوفارم) وإجراءات وزارة الصحة بعد استلام 300 الف جرعة من اللقاح .. (انفوجراف)

تصريحات مهمة لوزيرة الصحة عن لقاح كورونا الصيني

بالتزامن مع وصول اللقاحات الصينية.. من هم الأشخاص الممنوعون من تلقي لقاح كورونا؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

02:34 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:08 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات