لليوم الرابع على التوالي.. تكدس السيارات أمام محطات الغاز بالفيوم (صور)

تشهد محطات الغاز الطبيعي بمحافظة الفيوم، زحامًا شديدًا على مدار الأربعة أيام الماضية من قبل سيارات السرفيس وسيارات الأجرة، وبعض الملاكي من أجل إعادة تعبئة سياراتهم، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة بالمناطق المتاخمة لمحطات الوقود، فيما قامت إدارة شرطة المرور بالدفع بقواتها لتنظيم عملية الانتظار.





وتشهد منطقة دلة اصطفاف عشرات السيارات يوميًا أمام محطة الغاز ليصل طابور الانتظار إلى منطقة المسلة، بينما يمتد أمام محطة غاز بالقرب من فيلا المحافظ وحتى منطقة منشأة عبدالله، فيما يمتد من أمام محطة الغاز الطبيعي بمنطقة الكيمان وحتى نهاية منطقة المدينة الصناعية!





وأثرت بطئ عملية إعادة "تفويل" السيارات بالغاز الطبيعي إلى حالة من السخط العام لدى قطاع كبير من أبناء المحافظة، إذ أكد بعض المنتظرين أمام المحطة أنه يتعين عليهم الانتظار لأكثر من 3 ساعات يوميًا أمام المحطة لإعادة ملئ سيارتهم بالغاز الطبيعي.





ويؤكد سائقو سيارات الأجرة أن أزمة شح الغاز الطبيعي انعكست على إيرادات اليوم، بسبب الوقت المنصرف في الانتظار أمام محطات الوقود، ناهيك عن عدم تمكن معظم السائقين من التفويل في منتصف الوردية مرة أخرى ما يؤثر على مواصلة عمله، مطالبين الدكتور أحمد الأنصاري، المحافظ، بضرورة إيجاد حل فوري وسريع لتلك الأزمة رأفةً بحال السائقين، وتيسيرًا عليهم ليتمكنوا من الاستمرار في عملهم بشكل جيد وتوفير مطالب أسرهم.











