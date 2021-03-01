أزمة في ملعب السلام بسبب قناة الزمالك

تواصل مسئولي نادي الزمالك مع مسئولي نادي وادي دجلة للسماح بدخول قناة نادي الزمالك، لمتابعة مباراة الفريق مع ووادي دجلة في اللقاء التي يجمع بينهم ضمن منافسات بطولة الدوري العام.





ومنع مسئولي وادي دجلة دخول قناة الزمالك وذلك لعدم تواجد اسمائهم بكشف المباراة، وتم حل الازمة بعدما تواصل مسئولي الفريقان.







