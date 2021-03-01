Advertisements
أزمة في ملعب السلام بسبب قناة الزمالك
الإثنين 01/مارس/2021 - 06:13 م
محمد زكي
Advertisements
تواصل مسئولي نادي الزمالك مع مسئولي نادي وادي دجلة للسماح بدخول قناة نادي الزمالك، لمتابعة مباراة الفريق مع ووادي دجلة في اللقاء التي يجمع بينهم ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
ومنع مسئولي وادي دجلة دخول قناة الزمالك وذلك لعدم تواجد اسمائهم بكشف المباراة، وتم حل الازمة بعدما تواصل مسئولي الفريقان.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع وادي دجلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري.
Advertisements