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لجنة من وزراة التنمية المحلية لمتابعة المشروعات بمدينة سفاجا (صور)

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
محمد طه
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عقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، اجتماع مع لجنة متابعة المشروعات من وزراة التنمية المحلية، بحضور المهندس هاني محمد عبدالوهاب، مدير عام خطط ومشروعات التنمية الريفية بوزارة التنمية المحلية، والأستاذ ايمن محفوظ ممثل إدارة التخطيط بالديوان العام.

أوضحت رئيس المدينة، أن الزيارة تهدف الى متابعة مشروعات رصف الطرق المنفذة بخطة عام  ٢٠٢١ وحصر جميع الأسواق الرسمية والعشوائية لدراسة إمكانية تطويرها.

وأضافت المغربي، أن اللجنة حصرت جميع المواقف والساحات الرسمية والعشوائية لدراسة إمكانية تطويرها، وأن اللجنة تسعي إلي إعداد دراسة وافية ضمن الخطة المعدة للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية كما أنها تسعي إلي حصر الأسواق العشوائية التى تتسبب فى أضرار بالمناطق السكنية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضارى بأماكن حيوية، منوها عن أن تنفيذ الخطة يتطلب مراحل واتباع سياسية النفس الطويل عبر مراحل مدروسة، حيث أن الموضوع يتشابك مع أبعاد كثيرة اقتصاديا واجتماعيا، وضرورة إيجاد الحلول المناسبة والعوامل المحفزة قبل البدء فى أى إجراء من شأنه تغيير أماكن أو تطوير تلك الأسواق أو المواقف.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على المعاينات الميدانية للمناطق المقترح تطويرها، وإعداد التصاميم التى يتم مناقشتها، للوصول لأفضل الحلول، برفقة مديري الإدارات المختصة " التخطيط والهندسة" لمتابعة وتوفير كل التسهيلات لفريق العمل من لجنة المشروعات الريفية لإنجاز المهام بالشكل المطلوب

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