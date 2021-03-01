Advertisements

عادل إمام يتصدر التريند.. والسبب "يسرا ورغدة"

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
Advertisements
تصدر اسم الفنان عادل إمام موقع البحث الشهير جوجل اليوم الإثنين الموافق الاول من مارس لعام 2021، وهذا بعد حديث النجمة يسرا عن العمل معه وحديث النجمة رغدة عن كواليس مسرحية "بودي غارد".

واعتلى اسم الزعيم عادل إمام صدارة تريندات جوجل اليوم دون الظهور بنفسه أو التحدث لإحدى البامج، ويرجع السبب في ذلك ذكر يسرا اسم الفنان عادل إمام حيث كانت تروي عن الذكريات التي جمعتهما في الأعمال الفنية المشتركة بينهما، خلال استضافتها في برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة، أمس الأحد، بالتزامن مع عرض مسرحية بودي جارد التي تعرضت لموجة من الانتقادات ولمع اسم النجمة رغدة في التريندات وهي تتحدث عن كواليس المسرحية.

عادل إمام وحديث يسرا عن حبها للعمل معه
وأكدت يسرا، أنها تحب أعمالها مع الزعيم عادل إمام؛ فضلا عن عدم نسيانها "الكماشة اللى عملها عليها" مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد، كي تشارك في فيلم عمارة يعقوبيان. 

وتابعت يسرا قائلة "أجمل ما في عادل إمام هو كواليس العمل معه.. فكان يقصد عندما يقدم دور شخص فقير أن يظهره بمظهر نظيف حتى تصل رسالة أن النظافة ليس لها علاقة بالفقر، وبالفعل جعل الجميع يقلدونه". 

هذا ما قالته رغدة عن عادل إمام
قالت النجمة رغدة: "إن الزعيم عادل إمام أهم فناني الوطن العربي، ولا يوجد له مثيل"، وذلك ردا على من انتقد "إيفيهاته" في المسرحية، ووصفها بأنها "غير مضحكة".

وأوضحت أن الزعيم عادل إمام إذا نظر لها فهي تضحك مباشرة، قائلة "هو قادر على إضحاكك بدون أن يبذل مجهودا.. أعتقد بأن كثيرا ممن انتقدوا المسرحية لم يشاهدوها فعلا.. هناك أناس يحبون (الشوشرة) على نجاح الآخرين".

أخبار تهمك

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ 41 دقيقة

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ ساعتين

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

سالاس يفاجئ الزمالك بتشكيل ناري لوادي دجلة

منذ 14 دقيقة

أزمة في ملعب السلام بسبب قناة الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

مرشح برشلونة يكشف عن المدرب المحتمل لقيادة الفريق حال نجاحه

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع قناص الأهلي السابق

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

02:34 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:08 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات