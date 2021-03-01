عادل إمام يتصدر التريند.. والسبب "يسرا ورغدة"

تصدر اسم الفنان عادل إمام موقع البحث الشهير جوجل اليوم الإثنين الموافق الاول من مارس لعام 2021، وهذا بعد حديث النجمة يسرا عن العمل معه وحديث النجمة رغدة عن كواليس مسرحية "بودي غارد".





واعتلى اسم الزعيم عادل إمام صدارة تريندات جوجل اليوم دون الظهور بنفسه أو التحدث لإحدى البامج، ويرجع السبب في ذلك ذكر يسرا اسم الفنان عادل إمام حيث كانت تروي عن الذكريات التي جمعتهما في الأعمال الفنية المشتركة بينهما، خلال استضافتها في برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة، أمس الأحد، بالتزامن مع عرض مسرحية بودي جارد التي تعرضت لموجة من الانتقادات ولمع اسم النجمة رغدة في التريندات وهي تتحدث عن كواليس المسرحية.





عادل إمام وحديث يسرا عن حبها للعمل معه

وأكدت يسرا، أنها تحب أعمالها مع الزعيم عادل إمام؛ فضلا عن عدم نسيانها "الكماشة اللى عملها عليها" مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد، كي تشارك في فيلم عمارة يعقوبيان.





وتابعت يسرا قائلة "أجمل ما في عادل إمام هو كواليس العمل معه.. فكان يقصد عندما يقدم دور شخص فقير أن يظهره بمظهر نظيف حتى تصل رسالة أن النظافة ليس لها علاقة بالفقر، وبالفعل جعل الجميع يقلدونه".





هذا ما قالته رغدة عن عادل إمام