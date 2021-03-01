ون بلس تستعد لحدث ضخم في 8 مارس الجاري

كشف بيتي لو، المدير التنفيذي لون بلس، عن حدث قادم للشركة في 8 مارس الجاري، كما حمل الإعلان صورة تشويقية للأرض والذي على ما يبدو أنه يمثل بداية الحمل التشويقية لسلسلة OnePlus 9 القادمة.





ويحمل الإعلان صورة الأرض على شكل قمر من بعيد، وهي صورة التقطها المسبار Apollo 8 في رحلته إلى الفضاء من خلال كاميرا طورتها شركة هاسلبلاد ” Hasselblad”، والتي انتشرت التسريبات مؤخرًا عن تطويرها لكاميرا هاتف OnePlus 9 – أي أن الصورة تؤكد تعاون الشركتين على تطوير كاميرا الهواتف القادمة.



