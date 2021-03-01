سامح حسين وسهر الصايغ فى طنطا لعرض مسرحية "المتفائل"



شارك الفنان سامح حسين، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام".



حيث ظهر "حسين" في الصورة برفقة الفنانة سهر الصايغ، أثناء ذهباهم لـ مدينة طنطا لعرض مسرحية "المتفائل" وعلق على الصورة قائلاَ:" فى الطريق لعرض مسرحية المتفائل، إن شاء الله فى طنطا وتتوالى باقى محافظات المحروسة".



وكانت عروض مسرحية "المتفائل"، قد بدأت العام الماضي، وهى المسرحية الذى يشارك فيها بجانب سامح حسين وسهر الصايغ، كلًا من يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.



وعرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، وهى مأخوذة عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.



