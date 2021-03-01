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تطورات إصابة محمد الشناوي وموقفه من المشاركة في مباراة فيتاكلوب

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:27 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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تعرض اللاعب محمد الشناوي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى إصابة في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش يوم أمس، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد سجلهما آجاي.

محمد الشناوي

وانتابت حالة من القلق جماهير الأهلي بعدما سقط محمد الشناوي حارس مصر الأول خلال هذه الآونة على الأرض، إثر دفاعه عن مرماه في إحدى الكرات وإبعادها عن أحد لاعبي الطلائع ليصطدم به.

تفاصيل إصابة محمد الشناوي

وبقى محمد الشناوي لفترة على الأرض ما استدعى دخول الطاقم الطبي، الذي تعامل مع إصابته، حيث ظهر على الحارس آثار الألم الكبير.

محمد الشناوي يسقط أمام الطلائع

واستكمل محمد الشناوي مباراة الأهلي والطلائع، والتي شهدت أحداثاً كبيرة، وكانت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق هي الأقرب، إلا أن "آجاي" كان له رأي آخر حيث استغل كرة سقطت بمنطقة الجزاء وحولها للمرمى.

إراحة محمد الشناوي

من جانبه منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي محمد الشناوي راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، للاطمئنان على حالته ةوإراحته بشكل كافٍ، ليغيب عن مران الفريق.

شكوى محمد الشناوي

واشتكى محمد الشناوي من الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز، ما استدعى إراحته من تدريبات الفريق الجماعية، ومن المقرر أن ينتظم في تدريبات الفريق غداً.

مشاركة محمد الشناوي أمام فيتاكلوب

وأوضح الجهاز الفني للنادي الأهلي أن اللاعب محمد الشناوي سينتظم في تدريبات الغد، استعداداً لملاقاة فريق فيتاكلوب في الجولة الـ3 من دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل.

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