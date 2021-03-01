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سالاس يفاجئ الزمالك بتشكيل ناري لوادي دجلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أعلن ماريو سالاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الزمالك المقرر إقامتها عد قليل بالجولة الـ 14 بمنافسات الدوري الممتاز.

 

ومن المقرر أن يخوض وادى دجلة مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

 

حراسة المرمى : محمد عبدالمنصف

خط الدفاع : أحمد مجدى ومحمود مرعي وإبراهيم ريعو ويعقوبو .

 

خط الوسط : أحمد سعيد ومحمد رضا ومحمد هلال.

 

خط الهجوم :  رودني أنطوي، وجورجينو، و صلاح أمين  .


ويحتل وادي دجلة المركز الأخير برصيد 7 نقاط فقط.

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