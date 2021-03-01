بعد تصدرها التريند.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد الغرامة

تصدرت فاتورة التليفون الأرضي تريند جوجل اليوم الإثنين الموافق الاول من مارس لعام 2021 ميلاديا، وهذا خلال الساعات القليلة الماضية، نظرا لأن المواطنين يبحثون عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد الغرامة.





فاتورة التليفون الأرضي.. تفاصيل

انتهت فترة السماح الأولى التي أقرتها الشركة المصرية للإتصالات، فقد أصدرت الشركة فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يناير 2021، وأعطت للعملاء فترة ليوم 14 من فبراير يطلق عليها (فترة السماح)





وانتهت بالفعل فترة السماح وتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال من 15 فبراير 2021 وسيستمر لمدة شهر أيضًا، وتنتهى فترة السماح باستقبال المكالمات في 14 مارس 2021 الجاري.





وفي حالة عدم الدفع وسداد فيمة فاتورة التليفون الأرضي من جانب العميل يتم رفع الخط مؤقتًا من الخدمة يوم 15 مارس 2021 وفرض غرامة تأخير على غير المسددين.





ولسهولة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اتبع التالي:

الدفع من المنزل برقم الهاتف عن طريق الموقع الرسمي للشركة، وتجنب الزحام لتفادي مخاطر فيروس كورونا. يمكنكم الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم عبر هذا الرابط واستخدام طرق السداد الإلكترونية المتاحة من الشركة المصرية للاتصالات؛ حيث يمكن

ويمكن دفع فاتورة الخط الأرضي عن طريق خدمة فوري أو ماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB، كما تتيح خدمة وي باي we pay ايضًا دفع الفاتورة.





ومن جهتها، تقدم المصرية للاتصالات خدمات الدفع الإلكترونية بجانب الدفع في فروع الشركة المتواجدة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك تسهيلًا لمستخدميها على السداد خلال فترة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي.