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الإمارات والسعودية تؤمنان معظم احتياجات اليابان من النفط خلال يناير الماضي

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
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استوردت اليابان 24.25 مليون برميل من الإمارات في يناير الماضي بارتفاع بنسبة 30.3٪ وفقا لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وقالت الوكالة إن اعتماد اليابان على نفط الإمارات والسعودية ارتفع في يناير الماضي وبلغ ثلاثة أرباع إجمالي الواردات فيما استودرت من السعودية 36.54 مليون برميل أو 45.7٪ من الإجمالي.

وبلغت الواردات الإجمالية 80.01 مليون برميل خلال ذلك الشهر، منها 93.5٪ أو 74.79 مليون برميل مصدرها دول مجلس التعاون الخليجي.

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