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مازيراتي تختبر الجيل الجديد من "جران توريزمو" على الجليد

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:30 م
جران توريزمو
جران توريزمو
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تعمل شركة مازيراتي على اختبار الجيل الجديد من "جران توريزمو" في الأجواء الجليدية، وتعتبر السيارة في أولى مراحل تطويرها،

كما يمكن التعرف عليها من الملصق الذي يحمل الرمز M189 والذي يشير للسيارة، بالإضافة لملاحظة أبعاد السيارة وقاعدة العجلات الطويلة.

ومن الممكن أن تحصل السيارة الجديدة على محركات V6 عالية الإداء بالإضافة لوصول فئة كهربائية بالكامل ستحمل اسم Folgore الذي يعني البرق في اللغة الإيطالية.

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