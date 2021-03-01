مازيراتي تختبر الجيل الجديد من "جران توريزمو" على الجليد

تعمل شركة مازيراتي على اختبار الجيل الجديد من "جران توريزمو" في الأجواء الجليدية، وتعتبر السيارة في أولى مراحل تطويرها،





كما يمكن التعرف عليها من الملصق الذي يحمل الرمز M189 والذي يشير للسيارة، بالإضافة لملاحظة أبعاد السيارة وقاعدة العجلات الطويلة.



