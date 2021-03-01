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موقف علي معلول من المشاركة مع الأهلي أمام فيتا كلوب

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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غموض كبير شهدته الفترة الأخيرة حول موقف على معلول، ظهير أيسر الأهلي، من المشاركة مع الفريق فى مباراة فيتا كلوب الكونغولى السبت المقبل صعبة للغاية، وتشير الدلائل إلى أن اللاعب لن يلحق بالمباراة.

ويسعى  الأهلي استعادة على معلول فى مباراة فيتا كلوب المقرر إقامتها السبت المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، لكن الأمور تبدو صعبة للغاية.

وتعرض على معلول لإصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية الأخير بقطر.

وغاب الدولى التونسى فى مباريات الأهلي الماضية في الدوري وأفريقيا، وحاول الجهاز الطبي للفريق تجهيز اللاعب الدولى للمباريات المقبلة لكن الأمور تبدو صعبة للغاية.

ومن المؤكد إلى أن معلول سيكون ضمن حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب مباراة فيتا كلوب.


 

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