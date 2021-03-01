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نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية: مصر تواصل جهودها لحماية دول القارة الإفريقية من مخاطر كورونا (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن أهمية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة واضحة من خلال المشاركة رفيعة المستوى لأكثر من 10 رؤساء دول أفريقية.
 
وأشار "لوزا"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن مصر تواصل جهودها لحماية الدول الأفريقية من مخاطر وتداعيات كورونا، لافتا إلى أن الجائحة أثرت على قطاعات عديدة، منوها بأن هدف المنتدى طرح الحلول، وكيفية تلافي الآثار السلبية لأزمة كورونا.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن جائحة كورونا جاءت بتحديات غير مسبوقة تتطلب إعادة النظر في مفاهيم الأمن التقليدية المتعارف عليها، وأسهمت في تفاقم التحديات التقليدية التي تواجه القارة الإفريقية مثل النزاعات المسلحة وتنامي دور التنظيمات الإرهابية وأمات النزوح والهجرة القسرية، والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها القارة الإفريقية.

وأضاف "شكري"، خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هذه التطورات تقتضي بحث كيفية تعزيز قدرات الدول الإفريقية على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها مواجهة آفة الإرهاب وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، واستمرار التدفقات غير الشرعية للأسلحة بالتوازي مع زيادة أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما يصب في صالح انجاح المبادرة الإفريقية حول إسكات البنادق.

وتابع وزير الخارجية، أن الدورة الثانية لمنتدى أسوان للسلام تتيح فرصة مواتية تتناول عدد من المجالات تساهم في تثبيت السلم والأمن ومن تلك المجالات تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية على ضوء الإطلاق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية في يناير 2021.

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