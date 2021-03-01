Advertisements

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه وادي دجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل الأبيض على النحو التالي :-

محمود جنش  في حراسة المرمى

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - أحمد ابو الفتوح - حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - اشرف بن شرقي - يوسف أوباما- إمام عاشور

سيف الدين الجزيري.

البدلاء. عواد، محمد عبد السلام، مروان حمدي، اشرف روقا، حميد أحداد، عبد الله جمعة، الونش، حسام اشرف، اسامة فيصل

أخبار تهمك

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ ساعتين

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 19 ساعة

سالاس يفاجئ الزمالك بتشكيل ناري لوادي دجلة

منذ 17 دقيقة

مرشح برشلونة يكشف عن المدرب المحتمل لقيادة الفريق حال نجاحه

منذ أقل من ساعتين

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة في ملعب السلام بسبب قناة الزمالك

منذ 33 دقيقة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستهدف التعاقد مع قناص الأهلي السابق

منذ ساعة و 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

02:34 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:08 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات