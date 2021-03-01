عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة

وجاء تشكيل الأبيض على النحو التالي :-

محمود جنش في حراسة المرمى





خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - أحمد ابو الفتوح - حمزة المثلوثي





خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - اشرف بن شرقي - يوسف أوباما- إمام عاشور





سيف الدين الجزيري.



