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عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة
الإثنين 01/مارس/2021 - 06:38 م
محمد زكي
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه وادي دجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وجاء تشكيل الأبيض على النحو التالي :-
محمود جنش في حراسة المرمى
خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - أحمد ابو الفتوح - حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - اشرف بن شرقي - يوسف أوباما- إمام عاشور
سيف الدين الجزيري.
البدلاء. عواد، محمد عبد السلام، مروان حمدي، اشرف روقا، حميد أحداد، عبد الله جمعة، الونش، حسام اشرف، اسامة فيصل
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