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"مأساة إدلب".. كذب تركيا يتواصل (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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تركيا تدعي أن قواتها العسكرية منعت مأساة كبيرة في إدلب السورية، لافتة إلى ما تسميه عملية "درع الربيع"، التي نفذتها العام الماضي، والتي استهدفت قوات النظام السوري في إدلب.

 

قالت تركيا إن العملية حالت دون حدوث موجة هجرة نحو الحدود التركية، كما ضمنت أمن السكان في المنطقة وعودتهم إلى ديارهم بطريقة آمنة، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

لكن الواقع يكذب الادعاءات التركية، فنظرة بسيطة على أوضاع قاطني الشمال السوري توضح حجم المعاناة، فالأوضاع الإنسانية متدهورة، والأزمات تحاصر مئات الآلاف.

 

تلك الأزمات ليس أقلها تصاعد مستويات البطالة، ولا تقلص الدعم المقدم من الجهات المانحة، وليس أكبرها الأزمات التعليمية والخدمية التي باتت تهدد أهالي المنطقة، فهناك مشاكل أكبر من ذلك كله، حيث يتعرض هؤلاء السوريين للتعذيب والتهجير من أرضهم، وتستولي عليها تركيا والميليشيات الموالية لأردوغان، كما يتم استخدام المهجرين والنازحين كورقة ضغط سياسية على الاتحاد الأوروبي.

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مداد نيوز تركيا اردوغان ادلب

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