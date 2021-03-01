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أمطار وشبورة على هذه المناطق.. بيان من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

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