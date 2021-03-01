أمطار وشبورة على هذه المناطق.. بيان من الأرصاد بشأن طقس اليوم

حالة الطقس نهارًا:



- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس.



- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:



- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.



كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.