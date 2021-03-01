وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماع مع مديرى الإدارات الفرعية



وقد رحب وكيل الوزارة فى بداية الاجتماع بمديرى الادارات الفرعية كما تحدث عن مدى جاهزية الادارات الفرعية ونكون على اتم الاستعداد فى اى لحظة للقيام باى تكليفات تطلب فى اى وقت.



واكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالمتابعة المستمرة من مديرى الادارات لمراكز الشباب التابعة لادارته وتحقيق الانضباط من واقع سجل الحضور والانصراف بكل مركز شباب وكذلك الاشراف على الصيانة داخل المركز وكذلك المحافظة دائما على نظافة المركز داخل صالات وغرف ومكتبة مراكز الشباب والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.



كما تطرق وكيل الوزارة الى موضوع تطبيق الجزاءات التى توقع على الموظفين داخل الادارة ومراكز الشباب ومتابعة ذلك من الشئون القانونية والتنسيق مع قسم الموارد البشرية بالادارة وتنفيذ الجزاء باستمارة المرتب وعند تظلم الموظف ويثبت احقيته تعاد له بمذكرة.



وتحدث وكيل الوزارة عن الملاعب المنجلة ومتابعة مدير الادارة شخصيا لها خلال الفترة المسائية وسرعة توريد المبالغ المتاخرة نسبة ال 25 % مبلغ التحصيل للوزارة عن كل مراكز الشباب ومحاسبة المقصرين وكذلك سرعة حصر الاماكن التى يمكن طرحها بكل مركز شباب بكل ادارة بنظام حق الانتفاع p.o.t لكى تدر دخلا على مراكز الشباب يستغل فى تنفيذ الانشطة بها.



كما اكد وكيل الوزارة مرارا وتكرارا على ضرورة متابعة الصفحات الرسمية لمراكز الشباب وذلك من خلال مسئول الاعلام بكل ادارة للوقوف على اخطاء ممكن ان تحدث عند نشر اى خبر على هذه الصفحات والاختصار فى كتابه المنشور من خلال ديباجة المنشور.



وطالب وكيل الوزارة من مديرى الادارات الفرعية حصر الملاعب المنجلة التى تقع بنطاق اداراته جاهزة للافتتاح خلال الايام المقبله واعطاء بياناتها لطارق دهب معاون السيد وكيل الوزارة للشباب.



وفى نهاية الاجتماع تحدث حسين عرفات مدير اللجنة الرياضية بالمديرية عن دورة ثقل ( لقائد ومساعد ) فريق الجوالة والخدمة العامة بمعسكر اللجنة الرياضية وترشيح عدد ( 2 ) من كل مركز شباب يوجد به فريق جوالة بكل ادارة ورسم اشتراك بالدورة 300 جنية وفى نهاية الدورة يحصل الدارس على شهادة معتمدة من اللجنة الرياضية والجوالة والمديرية واكد على ان مصيف اللجنة الرياضية بنفس اسعار السنة الماضية.



وفى هذا السياق اكد وكيل الوزارة على حجم الانجاز الذى تم بمعسكر اللجنة الرياضية مرورا بمن سبقوه الى ان وصل فى عهد سيادته بوجود طفره بالمعسكر تشمل اقامة عدد 3 سويت وصالة جيم على اعلى مستوى وتطوير مبنى المطبخ وصالة الطعام وكذلك زراعة الاشجار المثمرةداخل المعسكر بحيث اصبح جاهزا لاستقبال اى وفود او فرق.



كما تحدثت اسماء فتحى مدير العلاقات العامة بالمديرية عن مسابقة الام المثالية بمديرية الشباب والرياضة وترشيح مديرى الادارات الفرعية ام مثالية بكل ادارة ومرفق بياناتها الشخصية الى ادارة العلاقات العامة بالمديرية.

ترأس اليوم الاثنين علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اجتماعا بمديرى الإدارات الفرعية بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية.