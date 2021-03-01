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عضو بـ"الشيوخ": تأجيل قانون الشهر العقاري تدخل حاسم وحكيم يحسب للرئيس

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أكد الدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستورى، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بقانون الشهر العقارى كان حاسمًا،لافتًا إلى أن الرئيس السيسي إنحاز للمواطنين وآثر التخفيف عنهم واستمع للآراء التى نادت بإعادة مناقشة القانون مرة أخرى.

وقال الهضيبى، في بيان له، مساء اليوم الإثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُرسي مبدأ واضح وهو الانحياز لنبض الشارع المصري لافتًا إلى أن توجيه الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة عامين لاقى قبولًا كبيرًا لدى الشارع المصرى.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إجراء حوار مجتمعى حول القانون يؤكد أن الحكومة تعول كثيرًا على نبض الشارع فى اتخاذ قراراتها ولا تمانع أى تعديل يطالب به المصريون لافتًا إلى أن تدخل الرئيس جاء حاسما وحكيما.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا فى هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

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