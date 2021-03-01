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فنلندا تعلن حالة الطوارئ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الحكومة الفنلندية حالة الطوارئ، اليوم الاثنين، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي لإغلاق المدارس وتقييد الحركة بين المناطق للحد من انتشار الوباء.

 

وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين في مؤتمر صحفي "الحكومة ترى أنه من الضروري أن يكون التواصل بين الأفراد أقل. كل شخص لديه الآن فرصة للتأثير على الوضع".

 

هذا وشهدت العديد من المناطق الفنلندية ارتفاعا سريعا في إصابات كورونا في الأسبوعين الماضيين، مع تفشي الوباء بين المتزلجين في لابلاند والعاملين في ساحات الشحن ومواقع البناء.

 

وسجلت فنلندا، وهي من بين الدول الأوروبية الأقل تضررا بالفيروس حتى الآن 58064 حالة إصابة بكورونا من بينها أكثر من 450 حالة إصابة بسلالات مختلفة من فيروس كورونا، يعود جلها إلى السلالات البريطانية (427) والجنوب إفريقية (22) والبرازيلية، كما سجلت 742 حالة وفاة منذ بداية الوباء.

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