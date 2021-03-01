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أردوغان يستخدم أساليب اجرامية للقضاء على المعارضة التركية (فيديوجراف)

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
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كشف فيديوجراف بأن الرئيس التركي أردوغان أبدع في طرق تهميش المعارضة حيث اعتمد على طرق ملتوية للحد من قوة معارضيه بالبلاد. 

 

وأوضح الفيديوجراف بأن الطرق التي اعتمد عليها الرئيس التركي كانت نشر الادعاءات الكاذبة عن الأحزاب المعارضة الكبيرة  واتهم المعارضة بأنها لا تملك القدرة على فهم السياسة وزعم أن المعارضة تعمل على تخريب البلاد لا تعميرها.

 

 وثاني الأساليب كانت إهانة الرموز للتقليل من شأنها لدى الشعب، وخير مثال إهانة زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو حيث حرض صحيفة موالية له وهي تقويم على وصفه بملك الزبالين ونشرت صورة له وهو يقف متكئًا على مكنسة يرتدي قبعة، جاء ذلك بسبب دفاعه المستمر عن عمال النظافة بالبلاد، وثالث الطرق تمثلت في ممارسة القمع على المعارضة..كما أكدت  تايم الأمريكية أن تركيا تعاني من حملات قمع ضد المعارضة. 

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