الحرية المصري يشيد بقرار رئيس الجمهورية بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

أشاد حزب الحرية المصرى، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، مؤكدا أن تدخل الرئيس جاء فى التوقيت المناسب بما يناسب الظروف الاجتماعية للبلاد.



وطالب الحزب، فى بيان له، مساء اليوم الإثنين، القوي السياسية والمجتمع المدنى، بانتهاز الوقت لإجراء حوار مجتمعي، نحو القانون ومناقشته وإعداده بصورة ملائمة، مضيفًا أنه سيتم وخلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.



وأشار الحزب، إلي أن الرئيس السيسي، وتدخله فى القضايا الهامة والتى تتعلق بأمور المواطنين دائما ما ينظر إليها بعين الاعتبار وإعلاء المصلحة الفضلي له.

