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من أجل حياه كريمة ..متابعة علي الطبيعة لقري شربين بالدقهلية (صور)

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مع المحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين الاعمال التمهيدية الجارية حاليا للبدء فى تنفيذ مشروعات المبادرة المشار اليها بقرى المركز.

اوضح رئيس المركز انه قد تمت المعاينات على الطبيعة من قبل اللجنه التنفيذية لمحطات الصرف الصحي ومياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية وذلك للبدء في التنفيذ خلال الاسبوع الجارى، مشيرا الى انه على مدار اليوم وامس رافق السيد طه ابو عيش نائب رئيس المركز اللجنه التنفيذية من القاهرة ومحافظة الدقهلية وبمشاركة مسئولى مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بحضور المهندس صلاح البدوي مدير عام منطقة شربين لمياه الشرب والصرف وتم المرور الميدانى على جميع المشروعات وشبكات الصرف الصحي وتمت المعاينه على الطبيعة للبدء فى إنشاء محطات معالجة مياه صرف الصحي جديدة فى قرية الألف والخضراوية بنطاق الوحدة المحلية لقرية الحصص وتطوير ورفع كفاءة محطة شربين ومحلة انجاق وبساط كريم الدين وتنفيذ شبكات صرف صحي لخدمة أهالي القرى وربطها على المحطات القائمة، ويتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى لتغطية المناطق الغير مخدومه بالصرف الصحي.

هذا وقد وجه محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة شربين بضرورة تكثيف الجهود والتعاون التام مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكافة الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات بهدف ان تحقق المبادرة الرئاسية اهدافها المرجوة لاهالينا فى القرى ولتوفير حياة كريمة للمواطنين على أرض الواقع في جميع القرى التي شملت المبادرة لبناء مستقبل أفضل للمواطنين وللاجيال القادمة.
من أجل حياه كريمة ..متابعة علي الطبيعة لقري شربين بالدقهلية (صور)
من أجل حياه كريمة ..متابعة علي الطبيعة لقري شربين بالدقهلية (صور)
من أجل حياه كريمة ..متابعة علي الطبيعة لقري شربين بالدقهلية (صور)
من أجل حياه كريمة ..متابعة علي الطبيعة لقري شربين بالدقهلية (صور)
من أجل حياه كريمة ..متابعة علي الطبيعة لقري شربين بالدقهلية (صور)
من أجل حياه كريمة ..متابعة علي الطبيعة لقري شربين بالدقهلية (صور)
من أجل حياه كريمة ..متابعة علي الطبيعة لقري شربين بالدقهلية (صور)
من أجل حياه كريمة ..متابعة علي الطبيعة لقري شربين بالدقهلية (صور)
من أجل حياه كريمة ..متابعة علي الطبيعة لقري شربين بالدقهلية (صور)
من أجل حياه كريمة ..متابعة علي الطبيعة لقري شربين بالدقهلية (صور)
من أجل حياه كريمة ..متابعة علي الطبيعة لقري شربين بالدقهلية (صور)
من أجل حياه كريمة ..متابعة علي الطبيعة لقري شربين بالدقهلية (صور)
من أجل حياه كريمة ..متابعة علي الطبيعة لقري شربين بالدقهلية (صور)
من أجل حياه كريمة ..متابعة علي الطبيعة لقري شربين بالدقهلية (صور)

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