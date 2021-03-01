"قلاش" يوجه رسالة للصحفيين على خلفية انعقاد الانتخابات في ظل كورونا

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، إن مسؤولية انعقاد انتخابات التجديد النصفي في ظل انتشار فيروس كورونا، انتقلت الآن بالدرجة الأولى إلى الزملاء المرشحين، قبل أن يكون للمجلس أول الجنة المشرفة، وذلك بعد أن تقرر إجراؤها بشكل نهائي وبات.



ووجه رسالةل للصحفين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "أنتم الذين تتحملون الآن المسؤولية الأخلاقية أولًا و قبل أي شئ، في كل تفاصيل العملية الانتخابية، وموعد وكيفية إجرائها، بما يحفظ صحة وأرواح زملائكم، قبل حرصكم على نيل ثقتهم وأصواتهم، وبما يحفظ نزاهتها، ويجعلها انتخابات حقيقية، تتكافأ فيها الفرص، ويتحقق منها الهدف، بطرح أفكاركم وبرامجكم، ومناقشة قضايانا ومشاكلنا بصوت مسموع".



وأضاف: "هذا اختبار صعب، وأتصور أن الحوار بينكم خلال اجتماعكم المشترك، بعد غدٍ الاربعاء، بحسن نية وتدبر، هو الكفيل وحده باجتياز هذا الاختبار، تمنياتي لكم بالتوفيق".



وكان قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برفض كافة الدعاوى المُقامة لوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وتأجيلها لحين الانتهاء من جائحة كورونا.