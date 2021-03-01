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تعرف على حقائق شيقة حول جسم الإنسان

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:49 م
جسم الإنسان - صورة أرشيفية
جسم الإنسان - صورة أرشيفية
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اليوم نسقدم لكم فيما يلي، مجموعة من المعلومات والحقائق الشيقة، حول جسم الإٍنسان، وهي:

- لحية الشخص البالغ تحتوي على ما يُتراوح بين 7 آلاف و15 ألف شعرة!

- حاجب الإنسان الواحد يحتوي على ما يتراوح بين 450 و600 شعرة!

- الرئة اليمنى لدى الإنسان تستوعب كمية من الهواء أكبر من الكمية التي تستوعبها الرئة اليسرى ويرجع السبب في ذلك إلى وجود القلب أسفل الرئة اليسرى!

- عندما تعطس، تتوقف جميع الأجهزة في جسمك عن العمل بما في ذلك القلب!

- من الخطأ أن تكتم العطسة في داخلك لأن ذلك قد يؤدي إلى تمزيق وعاء دموي في رأسك أو رقبتك في بعض الأحيان.

- عندما ينام الإنسان يزداد طول قامته بمعدل سنتيمتر واحد تقريبا، وذلك لأن الجسم يكون بحالة استرخاء، ثم يعود طول القامة كما كانت بعد الاستيقاظ.

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