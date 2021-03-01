تعرف على حقائق شيقة حول جسم الإنسان

اليوم نسقدم لكم فيما يلي، مجموعة من المعلومات والحقائق الشيقة، حول جسم الإٍنسان، وهي:





- لحية الشخص البالغ تحتوي على ما يُتراوح بين 7 آلاف و15 ألف شعرة!





- حاجب الإنسان الواحد يحتوي على ما يتراوح بين 450 و600 شعرة!





- الرئة اليمنى لدى الإنسان تستوعب كمية من الهواء أكبر من الكمية التي تستوعبها الرئة اليسرى ويرجع السبب في ذلك إلى وجود القلب أسفل الرئة اليسرى!





- عندما تعطس، تتوقف جميع الأجهزة في جسمك عن العمل بما في ذلك القلب!





- من الخطأ أن تكتم العطسة في داخلك لأن ذلك قد يؤدي إلى تمزيق وعاء دموي في رأسك أو رقبتك في بعض الأحيان.



