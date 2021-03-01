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"يد تبني ويد تحمي".. وكيل محافظة حقل يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
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 دشن وكيل محافظة حقل محمد بن عبدالهادي البلوي اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”، التي تنظمها المديرية العامة للدفاع المدني

واستمع وكيل المحافظة من مدير الدفاع المدني بحقل النقيب وائل الشهري عن أهداف اليوم العالمي للدفاع المدني، والبرامج المصاحبة التي سيتم تفعيلها ، وستسهم بحول الله في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات.

 

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