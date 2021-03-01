Advertisements

نتائج مؤجلات الجولة ١٢ بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements



إنتهت قبل قليل مؤجلات الجولة ١٢ بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث والتى تضم فرق منطقة الدقهلية لكرة القدم حيث أقيمت مباراتين.

المباراة الأولى تمكن كهرباء طلخا من تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه نبروه بهدف وحيد أحرزه كريم فخرى.

المباراة الثانية تمكن منية سمنود من إجتياز عقبة ضيفه شبان بدواى بعدما حقق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد حيث أحرز هدفى منية سمنود محمد يونس ، مرزوق محمد بينما سجل مح الأمير هدف بدواى الوحيد.

ترتيب المجموعة التاسعة

1- شيكو 31 نقطة
2- نبروه 29 نقطة
3- مياه الدقهلية 24 نقطة
4- بلقاس 23 نقطة
5- شربين 22 نقطة
6- الخيارية 20 نقطة
7- السنبلاوين 18 نقطة
8- منية سمنود 18 نقطة
9- كهرباء طلخا 18 نقطة
10- ميجاسبورت 17 نقطة
11- عمال المنصورة 16 نقطة
12- شبان بدواى 13 نقطة
13- الأمير 11 نقطة
14- المنزلة 9 نقاط
15- دقادوس 7 نقاط

أخبار تهمك

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة

منذ 41 دقيقة

طبيب ريال مدريد يحدد لزيدان مدة مشاركة نجم الفريق أمام سوسيداد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة و 17 دقيقة

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ 18 دقيقة

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 15 ساعة

سالاس يفاجئ الزمالك بتشكيل ناري لوادي دجلة

منذ أقل من ساعة

تطورات إصابة محمد الشناوي وموقفه من المشاركة في مباراة فيتاكلوب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

05:02 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

02:34 م

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة

06:38 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات