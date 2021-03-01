نتائج مؤجلات الجولة ١٢ بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث







إنتهت قبل قليل مؤجلات الجولة ١٢ بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث والتى تضم فرق منطقة الدقهلية لكرة القدم حيث أقيمت مباراتين.



المباراة الأولى تمكن كهرباء طلخا من تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه نبروه بهدف وحيد أحرزه كريم فخرى.



المباراة الثانية تمكن منية سمنود من إجتياز عقبة ضيفه شبان بدواى بعدما حقق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد حيث أحرز هدفى منية سمنود محمد يونس ، مرزوق محمد بينما سجل مح الأمير هدف بدواى الوحيد.



ترتيب المجموعة التاسعة



1- شيكو 31 نقطة

2- نبروه 29 نقطة

3- مياه الدقهلية 24 نقطة

4- بلقاس 23 نقطة

5- شربين 22 نقطة

6- الخيارية 20 نقطة

7- السنبلاوين 18 نقطة

8- منية سمنود 18 نقطة

9- كهرباء طلخا 18 نقطة

10- ميجاسبورت 17 نقطة

11- عمال المنصورة 16 نقطة

12- شبان بدواى 13 نقطة

13- الأمير 11 نقطة

14- المنزلة 9 نقاط

15- دقادوس 7 نقاط