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رئيس الشهر العقاري يكشف عن الفئات المعفاه من الضريبة العقارية (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، عن الحالات المستثناه من دفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن الحالات هي نزع الملكية للمنفعة العامة بعد تعويض المواطن، والهبة للأصول والأفرع، والتي مثل أب بائع الوحدة العقارية للأقارب من الدرجة الأولى أو للأبناء لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية.

وتابع "ياقوت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن تصرفات الوارث فيما آل إليه من مورثه حتى 25 يوليو 2018، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المتواجدة في النجوع والعزب والقرى، وكل ذلك معفي من الضريبة العقارية.

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن الشراء من شخص اعتباري لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية، ومنها شراء وحدة سكنية من شركة أو بنك أو قطاع أعمال عام أو شركات أشخاص، ولكن الشراء من شخص طبيعي يمتلك وحدة لذاته يخضع لضريبة التصرفات العقارية.

وأكد أنه من حقق الإيراد وهو البائع والمتصرف هو من يتحمل الضريبة العقارية، لكن المشتري لا يتحمل دفع قيمة التصرفات العقارية.

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