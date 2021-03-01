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اطسا يضرب ابشواى بثلاثية بالقسم الثالث

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أقيمت اليوم المباراة الأخيرة بالجولة 16 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .

حيث نجح اطسا فى تحقيق فوز هام على ابشواى بنتيجة 1/3 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بينهما اليوم ، وادار چچالمباراة طاقم تحكيم مكون من عمرو رمضان وعاونه الثنائى رجب محمد واسلام ضياء ، وحرص الفريقان على الوقوف دقيقة حدادا على روح محمد خلف أحد الصحفيين بالفيوم والذى كان يحرص على متابعة المجموعة .

وكانت قد أقيمت أمس 5 مباريات بمنافسات الجولة 16 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف ، والتى تشهد صراع كبير على المنافسة على الصعود .

حيث تعادل سنورس مع راس غارب 1/1 فيما خسر ببا خارج ملعبه أمام مطرطارس بنتيجة 1/3 وخسر ابو كساة بملعبه امام ضيفه عاملين غارب بنتيجة 1/3 .

وحقق سينزو فوزا هاما على طامية بملعب سينزو بنتيجة 1/3 فيما خسر اهناسيا بملعبه امام مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/3 .

فيما لم يلعب الواسطى مباريات بتلك الجولة .

جدول ترتيب المجموعة ؛

1 - الواسطى 28 نقطة .

2 - ابو كساة 27 نقطة

3 - عاملين غارب 27 نقطة

4 - سينزو 25 نقطة

5 - طامية 24 نقطة

6 - سنورس 24 نقطة

7 - مطرطارس 24 نقطة

8 - ببا 17 نقطة

9 - ابشواى 16 نقاط .

10 - مركز شباب الفيوم 15 نقطة

11 - اهناسيا 12 نقطة .

12 - اطسا 10 نقاط

13 - راس غارب 8 نقاط

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