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اطسا يضرب ابشواى بثلاثية بالقسم الثالث
الإثنين 01/مارس/2021 - 06:57 م
محمد الحسيني
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أقيمت اليوم المباراة الأخيرة بالجولة 16 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .
حيث نجح اطسا فى تحقيق فوز هام على ابشواى بنتيجة 1/3 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بينهما اليوم ، وادار چچالمباراة طاقم تحكيم مكون من عمرو رمضان وعاونه الثنائى رجب محمد واسلام ضياء ، وحرص الفريقان على الوقوف دقيقة حدادا على روح محمد خلف أحد الصحفيين بالفيوم والذى كان يحرص على متابعة المجموعة .
وكانت قد أقيمت أمس 5 مباريات بمنافسات الجولة 16 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف ، والتى تشهد صراع كبير على المنافسة على الصعود .
حيث تعادل سنورس مع راس غارب 1/1 فيما خسر ببا خارج ملعبه أمام مطرطارس بنتيجة 1/3 وخسر ابو كساة بملعبه امام ضيفه عاملين غارب بنتيجة 1/3 .
وحقق سينزو فوزا هاما على طامية بملعب سينزو بنتيجة 1/3 فيما خسر اهناسيا بملعبه امام مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/3 .
فيما لم يلعب الواسطى مباريات بتلك الجولة .
جدول ترتيب المجموعة ؛
1 - الواسطى 28 نقطة .
2 - ابو كساة 27 نقطة
3 - عاملين غارب 27 نقطة
4 - سينزو 25 نقطة
5 - طامية 24 نقطة
6 - سنورس 24 نقطة
7 - مطرطارس 24 نقطة
8 - ببا 17 نقطة
9 - ابشواى 16 نقاط .
10 - مركز شباب الفيوم 15 نقطة
11 - اهناسيا 12 نقطة .
12 - اطسا 10 نقاط
13 - راس غارب 8 نقاط
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