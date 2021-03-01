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الباحثة "نهى مصطفى" تحصل على الماجستير بـ"علوم بنات عين شمس"

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:57 م
جانب من مناقشة الرسالة
جانب من مناقشة الرسالة
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حصلت الباحثة "نهى مصطفى عبدالعظيم"، المعيدة بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس اليوم علي درجة الماجستير بإمتياز مع مرتبة الشرف في العلوم تخصص الفيزياء الحيوية، وذلك عن رسالة بعنوان "تحضير وتوصيف متوالفات حيوية سيليكونية لإستخدامها كحاملات دواء"، وتمت المناقشة داخل مقر الكلية، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: الدكتورة حسنية محمد أبو زيد أستاذ الفيزياء النووية- قسم الفيزياء كلية البنات جامعة عين شمس رئيسًا للجنة والمشرفة علي الرسالة ، وبعضوية كلاً من الدكتور السيد محمود السيد سليمان أستاذ الفيزياء الحيوية قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة عين شمس، الدكتور منى صلاح الدين حسن طلعت أستاذ الفيزياء الحيوية قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة عين شمس، الدكتور خالد محمد الشحات محمد أستاذ الفيزياء الطبية الإشعاعية كلية الطب جامعة الأزهر، الدكتور شريف محمد أبو ناف أستاذ كيمياء وعلوم تكنولوجيا المواد قسم بحوث الزجاج المركز القومي للبحوث.

وناقشت الرسالة عدة محاور منها هي : مخاطر البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحت دائرة الضوء، وذلك لتطوير مواد حيوية جديدة ومواد حيوية طبيعية مضادة للبكتيريا ، لذلك يهدف هذا العمل إلى إعداد ناقلات الأدوية لتحميل دواء السفترياكسون اعتمادًا علي السيليكا المسامية النانو مترية، القائمة على متراكبات الهيدروجيل المائي، ومن ثم تم تحضير متراكبات نانومترية جديد محملة بالسفترياكسون تعتمد على هيدروجيل ألجينات الكالسيوم كنموذج مضاد للبكتيريا.

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نهى مصطفى كلية البنات الفجر

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