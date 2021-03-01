الشباب يفوز على ضمك 2-1 ويواصل تربعه على قمة الدوري السعودي

عزز الشباب صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، وذلك بعد فوزه على مضيفه ضمك 2 / 1 اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 21 من المسابقة.

وتقدم الشباب عن طريق إديون إيجالو في الدقيقة 12، قبل أن يسجل إيمليو زيلايا هدف التعادل لضمك في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 39 سجل إيجالو الهدف الثاني للشباب.

ورفع الشباب رصيده إلى 44 نقطة، فيما تجمد رصيد ضمك عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.