الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

لا يزال النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يسعى بقوة لحسم صفقة التعاقد مع نجم المنتخب الوطني الأولمبي، خلال الفترة المقبلة.





وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طالب التعاقد مع كريم فؤاد لاعب فريق إنبي، بعد متابعته مع الفراعنة الصغار خلال الفترة الماضية.





ويلعب كريم فؤاد ضمن صفوف إنبي، بنظام الإعارة من نجوم المستقبل، بعد تفعيل الموسم الثاني في عقده مع بداية الموسم الجاري.





وحدد محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، سعر التفريط في لاعبه للنادي الأهلي، خاصةً مع امتلاكه عدة عروض احترافيه على رأسها بنفيكا البرتغالي، خلال الفترة المقبلة.





وأكد الطويلة خلال تصريحات إعلامية بالساعات الماضية، أنه في حال أراد النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب، عليه تقديم عرض بقيمة 15 مليون جنيه للموافقة على رحيله.



