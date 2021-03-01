طبيب ريال مدريد يحدد لزيدان مدة مشاركة نجم الفريق أمام سوسيداد

طالب الجهاز الطبي لفريق ريال مدريد، من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، بشأن الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب الملكي.









وقال موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن الجهاز الطبي لريال مدريد، حذر زيدان من خطورة الاعتماد على فالفيردي بشكل أساسي أمام ريال سوسيداد.





وطالب الطاقم الطبي للريال من زيدان إذا قرر الدفع بفالفيردي، أن يكون ذلك لمدة 25 دقيقة كحد أقصى، خوفًا من تعرضه لانتكاسة جديدة، وذلك على الرغم من أداءه الجيد في التدريبات، أما في حالة رغبة زيدان في الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال مباراة أتالانتا في دوري الأبطال لتعويض غياب كاسيميرو، فعليه إشراكه تدريجيًا في مباريات الليجا، لاكتساب حساسية المباريات









ويواجه ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، اليوم الإثنين، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن مباريات الجولة 25 لليجا، ويلعب ريال مدريد مع أتالانتا في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم يوم 16 مارس الجاري.











