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مركز الملك سلمان للإغاثة يتبرع بـ430 مليون دولار كمساعدات لليمن

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
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 أعلن عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المشرف العام بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأثنين، التزام المملكة بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

 

 

وقال الربيعة في كلمة المملكة خلال مؤتمر المانحين لليمن، إن "هذا الدعم يأتي تأكيدا لدور المملكة الريادي، وموقفها الثابت تجاه اليمن وشعبه النبيل، وحرصا منها على رفع المعاناة الإنسانية والصحية، التي يتعرض لها الشعب اليمني الشقيق"، نقلًا عن صحيفة عكاظ.

 

وأضاف: "السعودية ترتكز منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه على مجموعة من القيم والمبادئ والثوابت في تعاملاتها وعلاقاتها بشعوب العالم، حيث دأبت على توجيه عطائها الإنساني إلى المجتمعات المحتاجة بكل حيادية ودون تمييز".

 

وتابع: "نجتمع اليوم واليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة، ويزيد من صعوبتها المعاناة الصحية والاقتصادية من جراء جائحة (كوفيد- 19)، وما تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تصعيد كبير في اليمن وبالأخص محافظة مأرب، التي كانت ملاذا آمنا للنازحين في اليمن".

 

وأشار إلى أن "تجاوزات الحوثيين تهدد دول الجوار، وهو ما يستوجب وقفة حازمة وصارمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب اليمني الشقيق والوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه، وبالتالي للمنطقة والعالم أجمع".

 

وشدد في ختام كلمته على "دعم المملكة وحرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والتزامها بدعم جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي مستدام وفق المرجعيات الثلاث وبما يضمن المحافظة على وحدة وسلامة اليمن وشعبه".

 

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