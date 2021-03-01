جراحة ناجحة لعبد العاطي مهاجم بنى سويف



خضع محمود عبد العاطى مهاجم الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف لعملية جراحية قبلى ساعات بأحد مستشفيات القاهرة وذلك بعد تعرضه للإصابة بقطع بالرابطة الصليبي الامامى والغضروف الداخلى للركبة .



وخضع اللاعب للعملية الجراحية بإشراف الدكتور أحمد رزق ، اخصائي جراحة المفاصل وإصابات الملاعب وذلك عقب خضوع اللاعب لفحوصات طبية بالفترة الماضية بمعرفة الجهاز الطبي لبنى سويف بقيادة الثنائى احمد سعودى ووائل محمد عطية وتأكد إصابته بقطع بالرباط الصليبي بمباراة سوهاج بالاسبوع الثالث عشر .



وأجريت للاعب عملية بالمنظار لإعادة بناء الرباط الصليبي الامامى وعلاج الغضروف الداخلى وذلك بحضور طه حسين مدير شؤون اللاعبين ببنى سويف بتكليف من الجهاز الفنى للفريق .



وفى سياق متصل أعرب محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف وجهازه المعاون ولاعبي الفريق الكروى الاول عن سعادتهم بنجاح العملية الجراحية لمهاجم بنى سويف متمنين له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب ، مؤكدين على التواصل مع اللاعب خلال الفترة الماضية بصفة مستمرة .



كما حرصت جماهير الفريق بمواقع التواصل الاجتماعى على نشر صور اللاعب وتقديم الدعم المعنوى له .