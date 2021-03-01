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الكويت تسجل 1179 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
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 سجلت الكويت اليوم 1179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 192031 حالة, كما سجلت حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1085 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 157 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10791 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 946 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 180155 حالة.

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