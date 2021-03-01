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البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات مع التفأول بشأن حزمة التحفيز

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
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ارتفعت البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 500 نقطة، مع التفاؤل بشأن حزمة التحفيز المالي، وتراجع مخاوف تسارع التضخم.

وأقر مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار بأغلبية 219 صوتًا مقابل 212 صوتًا معارضاً، وأرسله إلى مجلس الشيوخ، في سيبل دعم الاقتصاد من تداعيات كورونا.

كما تلقت "ول ستريت" الدعم مع تراجع المخاوف بشأن عوائد السندات الأمريكية بعد أن فقدت أعلى مستوياتها في عام.

وسجلت الأسهم الأمريكية خسائر أسبوعية مع المخاوف بشأن تسارع التضخم والتي أثارها الصعود القوي لعوائد السندات الحكومية.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي بنحو 1.6 بالمائة، أو ما يعادل 507.3 نقطة، ليصل إلى 31439.5 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.6 بالمائة مسجلاً 3871.07 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 1.7 بالمائة إلى 13416 نقطة.

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