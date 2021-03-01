صادرات دبي إلى أفريقيا ترتفع 4.2% خلال يناير

ارتفعت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي إلى القارة الأفريقية، بنسبة 4.2% على أساس سنوي بنهاية شهر يناير 2021، لتصل 2.9 مليار درهم، ما رفع حصة القارة السمراء من إجمالي القيمة المعلنة لإجمالي صادرات أعضاء الغرفة من 16% في يناير 2020 إلى 18% في يناير 2021.





وأشار التحليل الذي تم إعداده استناداً إلى البيانات الخاصة بشهادات المنشأ التي تصدرها غرفة دبي إلى النمو الكبير في صادرات الأعضاء إلى مناطق وسط إفريقيا وغربها والتي شهدت نمواً على أساس سنوي بنسبة 85% و57% على التوالي في حين بيّن التحليل أن صادرات الأعضاء إلى خمس دول وهي مصر وإثيوبيا ونيجيريا وأنغولا وجنوب أفريقيا تمثل 65% من إجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات غرفة دبي إلى إفريقيا، بحسب بيان للغرفة نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.





وأظهر التحليل أنه مع استمرار أعضاء الغرفة في البحث عن فرص خارج الأسواق التقليدية فإن حصة الصادرات إلى أفريقيا من إجمالي صادراتهم تسير على الطريق الصحيح لتتجاوز 25% على مدى السنوات الخمس المقبلة.





ونوه التحليل بإمكانية استفادة الأعضاء من الخدمات التي تقدمها الغرفة في مكاتبها الخارجية المنتشرة في كل من إثيوبيا وغانا وكينيا وموزمبيق لتوسيع أعمالهم ونشاطاتهم في القارة السمراء.





مصر تتصدر أسواق شمال أفريقيا





وقسم التحليل صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى خمس مناطق وهي شمال أفريقيا وغرب أفريقيا وشرق أفريقيا ووسط أفريقيا بالإضافة إلى جنوب أفريقيا.





وبحسب التوزيع الجغرافي لصادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى القارة الأفريقية فقد هيمنت الصادرات إلى مصر على النسبة الأعلى من صادرات أعضاء الغرفة لشمال أفريقيا باستحواذها على نحو 78% من إجمالي صادرات الأعضاء إلى شمال افريقيا تلتها السودان بنسبة 11% والجزائر بنسبة 6% في حين كان نصيب كل من المغرب وليبيا 2% لكل منهما.





وجاءت تونس في المركز السادس بحصة 1%، كما سجلت صادرات الأعضاء إلى مصر والسودان نمواً في يناير 2021 مقارنةً بيناير 2020 بلغ 18% و 21% على التوالي.





إثيوبيا تتصدر أسواق شرق أفريقيا





سيطرت إثيوبيا وجيبوتي على صادرات أعضاء الغرفة إلى دول شرق إفريقيا بنسب تصل إلى 40% و 26% من إجمالي الصادرات إلى منطقة شرق أفريقيا في حين تشمل الأسواق الكبرى الأخرى في هذه المنطقة كينيا بنسبة 9% وتنزانيا بنسبة 8% وأوغندا بنسبة 6%.





وأشار التحليل إلى ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة الصادرات إلى جيبوتي بنسبة 107% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الصادرات إلى تنزانيا وأوغندا بنسبتي 22% و14% على التوالي.





كما شهدت صادرات الشركات أعضاء غرفة تجارة دبي إلى بوروندي زيادة تقترب من خمسة أضعاف ما كانت عليه سابقاً.





نيجيريا تتصدر أسواق غرب أفريقيا





أما بالنسبة لمنطقة غرب أفريقيا فإن أكبر الأسواق هي نيجيريا وبنسبة تبلغ 34% تلتها غينيا بنسبة 19% وساحل العاج بنسبة 16% والسنغال بنحو 8%.





وسجلت غينيا نمواً سنوياً في صادرات الأعضاء إليها في يناير 2021 بلغ 216% تلتها ساحل العاج بنسبة 175% والسنغال بنسبة 109% في حين أن نيجيريا التي تعد أكبر سوق من حيث الحجم سجلت أيضاً معدل نمو ملحوظ بنسبة 34% على أساس سنوي.





أنغولا تتصدر أسواق وسط أفريقيا





مثلت أنغولا ما يقرب من نصف قيمة الصادرات التي استهدفت دول أفريقيا الوسطى تلتها الكونغو بنسبة 39% ومن حيث الأداء شهدت القيمة المعلنة لصادرات الأعضاء إلى الكونغو قفزة بلغت ستة أضعاف بينما حققت أنغولا نمواُ بنسبة 103% على أساس سنوي.





جنوب أفريقيا تتصدر الأسواق الجنوبية للقارة





أما بالنسبة إلى دول منطقة جنوب إفريقيا فتستحوذ دولة جنوب إفريقيا على ثلاثة أرباع صادرات الأعضاء التي تستهدف هذه المنطقة بينما تمثل بوتسوانا 20% محققة بذلك زيادة تقدر بثلاثة أضعاف قيمتها تقريباً .