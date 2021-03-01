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فريدة الشوباشي: "السيسي" أضفى اللمسة الانسانية على المجتمع المصري كله "

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها سعيدة جدًا بمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.

وتابعت "الشوباشي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين،:" سكان الريف هما قوة مصر لما يعيشوا حياة كريمة، مصر هتبقى كريمة، السيسي أضفى اللمسة الانسانية على المجتمع المصري كله ".

ولفتت إلى أن زوجها الدكتور علي الشوباشي هو الإنسان الوحيد الذي اقتنعت به، معقبة:"اتسجن بعد زوجنا بـ6 شهور، لأنه كان عضو في تنظيم سري لقلب نظام الحكم بالقوة، وإقامة ديكتاتورية البروليتارية التي تعني السيطرة السياسية والاقتصادية للطبقة العاملة على وسائل الإنتاج وأجهزة الدولة من خلال مجالسها العمالية....كنت حافظة الكلمة ومش فاهمها، وهو اللي شرح ليا معناها".

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