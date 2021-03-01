وصفة صفار البيض وزيت السمسم لعلاج الشعر الجاف.. جربيها

جربي ماسك للشعر الجاف للحصول على أفضل النتائج

نقدم لكِ ماسك للشعر الجاف الذي يحتوي على أفضل المكونات التي تعمل على تنعيم الشعر الخشن والتالف.





وصفة صفار البيض وزيت السمسم





فوائد هذه الوصفة





يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين، والذي يعدّ المكوّن الرئيسي لنمو الشعر.





أما زيت السمسم، فيُساهم في ترطيب الشعر وتنعيمه؛ لغناه بالأحماض الدهنية ومنها: حمض اللينوليك، الأولييك، حمض البالمتيك وحمض الستريك، التي تساعد في بناء الشعر وتغذيته، وبالإضافة إليها فزيت السمسم يحتوي أيضا على كمية كبيرة من الفيتامينات، خصوصاً فيتامين "ك" K.





المكونات





- صفار بيضتين.

- ملعقتين كبيرتان من زيت السمسم.

- معلقتين كبيرتان من الماء.





طريقة الإعداد والتطبيق



