Advertisements
وصفة صفار البيض وزيت السمسم لعلاج الشعر الجاف.. جربيها
الإثنين 01/مارس/2021 - 07:35 م
Advertisements
جربي ماسك للشعر الجاف للحصول على أفضل النتائج
نقدم لكِ ماسك للشعر الجاف الذي يحتوي على أفضل المكونات التي تعمل على تنعيم الشعر الخشن والتالف.
وصفة صفار البيض وزيت السمسم
فوائد هذه الوصفة
يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين، والذي يعدّ المكوّن الرئيسي لنمو الشعر.
أما زيت السمسم، فيُساهم في ترطيب الشعر وتنعيمه؛ لغناه بالأحماض الدهنية ومنها: حمض اللينوليك، الأولييك، حمض البالمتيك وحمض الستريك، التي تساعد في بناء الشعر وتغذيته، وبالإضافة إليها فزيت السمسم يحتوي أيضا على كمية كبيرة من الفيتامينات، خصوصاً فيتامين "ك" K.
المكونات
- صفار بيضتين.
- ملعقتين كبيرتان من زيت السمسم.
- معلقتين كبيرتان من الماء.
طريقة الإعداد والتطبيق
امزجي صفار اليضتين مع زيت السمسم والماء للحصول على مزيج متماسك، ثم وزّعي المزيج على فروة الرأس وأطراف الشعر المتقصّف. (يفضل أن يكون الشعر نظيفاً قبل تطبيق الماسك). يُترك لمدة 15 دقيقة، ثم يُشطف بالماء الفاتر.
Advertisements