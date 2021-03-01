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"مشروعات البرلمان" توصى بتعميم مشروع إحياء الحرف القديمة والتراثية فى الجمالية

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعًا له، اليوم، لمتابعة أثر افتتاح مشروع الجمالية لإحياء الحرف التقليدية القديمة في توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المنطقة بما يدعم قطاع المشروعات، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبمشاركة محمد عبد الملك، ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، لمناقشة جهود وزارة الهجرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاستعانة من المصريين المتخصصين بالخارج المعنيين بهذا الملف.


وأوصت "اللجنة، خلال اجتماعها بتعميم نموذج مشروع إحياء الحرف القديمة والتراثية في حي الجمالية بالقاهرة الفاطمية، ليكون نموذجًا يطبق في باقي المحافظات، مؤكدة ضرورة الحفاظ علي الصناعات والحرف التراثية وإحيائها، بما يصب في صالح جذب السياحة وخلق فرص عمل للمواطنين، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهد اجتماع اللجنة، استعراض مشروع إحياء الحرف القديمة في حي الجمالية بالقاهرة الفاطمية، وهو المشروع الذي أسسه إبراهيم قسيسية، المستثمر المصري المقيم في كندا.

وأشار النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إلي التوجه للحفاظ علي الصناعات التراثية، ودورها في جذب السياحة وخلق فرص عمل.

وأضاف أن اللجنة، توصي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بأن يأخذ نموذج مشروع إحياء الحرف القديمة والتراثية في حي الجمالية، ليعمم بعد ذلك في باقي المحافظات، علي أن يتم حصر كل الصناعات التراثية ومشاكلها وأسباب اندثارها ومعوقات استمرارها، بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعرض ناتج ما تم علي اللجنة خلال شهرين.

وشهد الاجتماع، التوافق علي عقد اجتماع للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال شهرين، بحضور وزراء الآثار والسياحة، والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لدراسة كل جوانب هذا الملف، وأن يكون نموذج مشروع إحياء الحرف التراثية في حي الجمالية بمحافظة القاهرة، منارة ونموذج للحفاظ علي الصناعات التراثية.

وأوصت اللجنة، وزيرة التعاون الدولي، بتوفير منحة لصالح الحفاظ علي الصناعات التراثية، وليتسني تعميم نموذج حي الجمالية للحفاظ علي الصناعات التراثية في كل المحافظات.

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