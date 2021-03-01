Advertisements

وزير العدل: رسوم الشهر العقاري على مساحات الشقق ثابته ولا تغيير فيها

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل إن الرئيس السيسي وجه بفترة انتقالية لتشجيع المواطنين على التسجيل في الشهر العقاري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن العقود القديمة لن تحصل الـ 2.5% ضريبة التصرفات العقارية ولكن سيحصل مبلغ مقطوع ثابت مخفض.

وأشار إلى أن الرئيس وجه الحكومة بأعداد قانون لتقديمه لمجلس النواب لتشجع المواطنين على التسجيل بالشهر العقاري، منوها بأن الحكومة ستعقد اجتماع لتحديد المبلغ المقطوع الثابت.

وتابع: "المواطن سيكون من حقه إيصال المرافق بشكل طبيعي دون الربط بالتسجيل في الشهر العقاري"، مردفا: "قدمنا كل التيسرات اللازمة لتشجيع المواطنين على التسجيل.

ولفت إلى أن العقود الجديدة ستطبق عليها نسبة الـ 2.5% ضريبة التصرفات العقارية، لافتا إلى أن الوزارات المعنية ستنسق مع بعضها البعض لتحديد المبلغ المقطوع الثابت المخفض للتسجيل في الشهر العقاري

وأكد وزير العدل أن رسوم الشهر العقاري على مساحات الشقق ثابته ولا تغيير فيها، لافتا إلى أن التسجيل يسهل من عملية الحصول على قروض من البنوك.

وأردف وزير العدل قائلًا: "التسجيل في الشهر العقاري يساهم في زيادة قيمة العقار".

أخبار تهمك

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و 16 دقيقة

طبيب ريال مدريد يحدد لزيدان مدة مشاركة نجم الفريق أمام سوسيداد

منذ ساعة و 19 دقيقة

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

هدف الأهلي.. فيراري منتخب مصر يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن مستقبله

منذ ساعة الا ربع

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات إصابة محمد الشناوي وموقفه من المشاركة في مباراة فيتاكلوب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 م

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

07:01 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

02:34 م

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

05:02 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات