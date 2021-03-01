وزير العدل: رسوم الشهر العقاري على مساحات الشقق ثابته ولا تغيير فيها

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل إن الرئيس السيسي وجه بفترة انتقالية لتشجيع المواطنين على التسجيل في الشهر العقاري.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن العقود القديمة لن تحصل الـ 2.5% ضريبة التصرفات العقارية ولكن سيحصل مبلغ مقطوع ثابت مخفض.



وأشار إلى أن الرئيس وجه الحكومة بأعداد قانون لتقديمه لمجلس النواب لتشجع المواطنين على التسجيل بالشهر العقاري، منوها بأن الحكومة ستعقد اجتماع لتحديد المبلغ المقطوع الثابت.



وتابع: "المواطن سيكون من حقه إيصال المرافق بشكل طبيعي دون الربط بالتسجيل في الشهر العقاري"، مردفا: "قدمنا كل التيسرات اللازمة لتشجيع المواطنين على التسجيل.



ولفت إلى أن العقود الجديدة ستطبق عليها نسبة الـ 2.5% ضريبة التصرفات العقارية، لافتا إلى أن الوزارات المعنية ستنسق مع بعضها البعض لتحديد المبلغ المقطوع الثابت المخفض للتسجيل في الشهر العقاري



وأكد وزير العدل أن رسوم الشهر العقاري على مساحات الشقق ثابته ولا تغيير فيها، لافتا إلى أن التسجيل يسهل من عملية الحصول على قروض من البنوك.



وأردف وزير العدل قائلًا: "التسجيل في الشهر العقاري يساهم في زيادة قيمة العقار".

