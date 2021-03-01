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ضبط عاطل بحوزته 97 ألف قطعة ألعاب نارية في الفيوم
الإثنين 01/مارس/2021 - 07:43 م
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي متهم بالإتجار فى الألعاب النارية، وضُبط بحوزته كمية بلغت 97 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع.
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط أحد الأشخاص (عامل، مقيم بمنطقة الشواشنة، له معلومات جنائية) لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية، وضُبط بحوزته كمية بلغت (97 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع) بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط أحد الأشخاص (عامل، مقيم بمنطقة الشواشنة، له معلومات جنائية) لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية، وضُبط بحوزته كمية بلغت (97 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع) بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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