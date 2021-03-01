وزير العدل يزف بشرى سارة للعاملين في الوزارة

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدراسة إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن الوزارة تتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع العشوائيات في المستقبل.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "عرضنا على الرئيس السيسي تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد والتي نجحت بنسبة 100%"، لافتا إلى أن الرئيس وجه بضرورة التوسع لربط المحاكم بالمنشآت الشرطية.



وشدد وزير العدل على أن الدولة تقوم بدور اجتماعي كبير لتحسين أحوال المواطنين، لافتا إلى أن الرئيس وجه بتوفير وحدات سكنية لأعضاء الهيئة القضائية والعاملين في وزارة العدل.

