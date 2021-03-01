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الرجل الذي يفرض السيطرة.. هكذا تتعاملين معه

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
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للتخلص من سيطرة الشريك  في الحياة الزوجية نقدم لك عزيزتي العديد من النصائح للتعامل بذكاء مع هذا الأمر:

نصائح للتخلص من سيطرة شريكك في الحياة الزوجية
1 - مراقبة ذلك الشخص والاهتمام بما يقوله او يفعله بشكل دائم. ومنها السعي الى تغيير سلوكه عن طريق التحدث اليه بشأن عيوبه.

2- من الممكن ان يلجأ الشخص الذي يحب السيطرة الى اظهار الغضب او الصراخ، والحل الافضل هو اخباره بعدم التمكن من التحدث اليه في هذه الحالة ويجب أن يهدأ.

3 عدم خوض الجدالات مع هذا النوع من الاشخاص. فهذا لا يؤدي غالباً الى النتيجة المرجوة. 

4 يجب الا يشعر هذا النوع من الاشخاص بأن ما يفعله او يقوله هو محط اهتمام الاشخاص المحيطين لأن هذا سيجعله يزداد.

5- من المهم ايضاً عدم اظهار التردد والقلق على مرأى منه. فهذا يجعله يستغل هذا ايضاً فيمنح نفسه صلاحيات اخذ القرارات او القيام بالخطوات بشكل منفرد.

6 فرض الشروط. وهو امر ضروري جداً للعلاقة مع الشخص المتسلط. فمن المهم ان يعرف ان لهذه العلاقة حدوداً وان ثمة ما يمكن ان يقف في وجه اندفاعه او رغبته الدائمة في السيطرة على الاشخاص المحيطين به.

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