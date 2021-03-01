للعروس.. جربي رجيم السويدي لإنقاص الوزن قبل الزفاف

يساعد الرجيم السويدي على خسارة 7 إلى 10 كيلوجرامات خلال أسبوعين.





كما انه يحفّز عملية الأيض ويعزّز حرق الدهون. ويمكن خلال اتباعه تناول أنواع مختلفة من الطعام مع الحدّ من كميات القهوة والشاي وضرورة شرب ليترين من الماء يومياً.





رجيم السويدي لإنقاص الوزن





اليوم الأول





الفطور:

- كوب من القهوة مع القليل من السكرّ.





الغداء:

- حبتا طماطم، بيضتان مسلوقتان والقليل من السبانخ المطهو.





العشاء:

- 200 جرام من الستيك المشوي مع سلطة خضراء منكهة بزيت الزيتون وعصير الليمون.





اليوم الثاني





الفطور:

- كوب من القهوة.





الغداء:

- 100 جرام من اللبن الزبادي مع قطعة من لحم الحبش.





العشاء:

- 200 جرام من الستيك المشوي مع سلطة خضراء وحصة من الفاكهة.





اليوم الثالث





الفطور:

- قطعة من الخبز المحمص مع كوب من القهوة.





الغداء:

- حبة طماطم مع السبانخ وحصة من الفواكه.





العشاء:

- قطعة من الحبش، بيضتان مسلوقتان وسلطة خضراء.





اليوم الرابع





الفطور:

- قطعة من الخبز المحمص مع كوب من القهوة.





الغداء:

- جزر مبشور، بيضة مسلوقة، 25 جرام من الجبنة الخالية من الدسم.





العشاء:

- 100 جرام من اللبن الزبادي وعصير شريحتي برتقال.





اليوم الخامس





الفطور:

- جزر مبشور مع القليل من عصير الليمون.





الغداء:

- 200 جرام من السمك المشوي مع القليل من عصير الليمون.





العشاء:

- 200 جرام من الستيك المشوي مع البروكولي المشوي وطبق من السلطة الخضراء.





اليوم السادس





الفطور:

- كوب من القهوة.





الغداء:

- جزر مبشور مع بيضتين مسلوقتين.





العشاء:

- 200 جرام من الدجاج المشوي مع طبق سلطة خضراء.





اليوم السابع





الفطور:

- كوب من الشاي من دون سكّر.





الغداء:

- 200 جرام من اللحم المشوي مع حصة من الفاكهة.





اليوم الثامن





الفطور:

- كوب من القهوة.





الغداء:

- طبق سبانخ مطهو من دون زيت، بيضتان مسلوقتان وطبق سلطة خضراء.





العشاء:

- 200 جرام من الستيك المشوي مع سلطة منكهة بزيت الزيتون وعصير الليمون.





اليوم التاسع





الفطور:

- كوب من القهوة.





الغداء:

- قطعة من لحم الحبش و100 جرام من اللبن الزبادي.





العشاء:

- 200 جرام من الستيك المشوي، طبق من السلطة الخضراء وحصة من الفاكهة.





اليوم العاشر





الفطور:

- قطعة من الخبز المشوي مع كوب من القهوة.





الغداء:

- حبة طماطم مع سبانخ مطهو وحصة من الفاكهة.





العشاء:

- قطعة من لحم الحبش، بيضتان مسلوقتان وطبق سلطة خضراء.





اليوم الحادي عشر





الفطور:

- قطعة من الخبز المشوي مع كوب من القهوة. جزر مبشور، 25 جرام من الجبنة الخالية من الدسم وبيضة مسلوقة.





العشاء:

- 100 جرام من اللبن الزبادي مع عصير شريحتي برتقال.





اليوم الثاني عشر





الفطور:

- كوب من القهوة.





الغداء:

- جزر مبشور وبيضتان مسلوقتان.





العشاء:

- 200 جرام من الدجاج المشوي مع طبقة سلطة.





اليوم الثالث عشر





الفطور:

- كوب من القهوة.





الغداء:

- جزر مبشور وبيضتان مسلوقتان.





العشاء: