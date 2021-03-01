نواب تنسيقية شباب الأحزاب: مواقف الرئيس دائما داعمه للمواطن المصري

تقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة إنتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.



وثمن نواب التنسيقية دعوة الرئيس لإقامة حوار مجتمعي حقيقي يهدف لتقديم أطروحات جادة بخصوص منظومة تسجيل الثروة العقارية المصرية من خلال إجراءات إدارية سلسة، ومن خلال رسوم تراعي تحقيق العدالة الإجتماعية.



وأكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن مواقف الرئيس دائمًا داعمه للمواطن المصري الذي تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد الاقتصاد المصري للطريق الصحيح، متعهدين أن يبقوا دائمًا صوت الوطن والمواطنين.



جدير بالذكر أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أصدروا بيانًا في وقت سابق أعلنوا فيه مطالبتهم بعقد حوار مجتمعي حول تطبيق القانون في بيانهم رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري.



الرئيس يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين



وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد".



واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.



كما وجّه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

