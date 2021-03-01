Advertisements

نواب تنسيقية شباب الأحزاب: مواقف الرئيس دائما داعمه للمواطن المصري

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
تقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة إنتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

وثمن نواب التنسيقية دعوة الرئيس لإقامة حوار مجتمعي حقيقي يهدف لتقديم أطروحات جادة بخصوص منظومة تسجيل الثروة العقارية المصرية من خلال إجراءات إدارية سلسة، ومن خلال رسوم تراعي تحقيق العدالة الإجتماعية.

وأكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن مواقف الرئيس دائمًا داعمه للمواطن المصري الذي تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد الاقتصاد المصري للطريق الصحيح، متعهدين أن يبقوا دائمًا صوت الوطن والمواطنين.

جدير بالذكر أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أصدروا بيانًا في وقت سابق أعلنوا فيه مطالبتهم بعقد حوار مجتمعي حول تطبيق القانون في بيانهم رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري.

الرئيس يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد".

واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجّه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

أخبار تهمك

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ أقل من ساعتين

هدف الأهلي.. فيراري منتخب مصر يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن مستقبله

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات إصابة محمد الشناوي وموقفه من المشاركة في مباراة فيتاكلوب

منذ أقل من ساعتين

طبيب ريال مدريد يحدد لزيدان مدة مشاركة نجم الفريق أمام سوسيداد

منذ ساعة و 21 دقيقة

خاص.. تعرف على حقيقة وضع الفنان عادل إمام على جهاز تنفس

منذ حوالي 4 ساعات

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 م

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

07:01 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

02:34 م

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

05:02 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات